Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" закупить для Рівненського онкодиспансеру лінійний прискорювач

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» в 2010-2011 рр.. розпочне співпрацю з Рівненським онкодиспансером щодо посилення радіологічної служби, повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

Зокрема, фонд планує закупити і встановити лінійний прискорювач для проведення променевої терапії. На сьогоднішній день її потребують дві третини онкохворих області. Всього на обліку перебуває 17,3 тисячі людей. Причому захворюваність на Рівненщині щороку зростає приблизно на 2,5 відсотка.

В даний час фахівці диспансеру готують документацію на проведення конкурсу для вибору постачальника обладнання. Фонд спільно з диспансером та головою обласної адміністрацією найближчим часом підпишуть Меморандум про співпрацю, в якому буду вказано обов`язки сторін.

Посилення радіологічної служби області проходить в рамках проекту фонду «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань».