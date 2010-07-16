До Якутії приходить тропічна спека з температурами до плюс 35 градусів, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Спека в Якутії спостерігатиметься від сьогоднішнього дня до 18 липня і охопить чотирнадцять районів, зокрема Оймяконський, який вважається полюсом холоду в північній півкулі Землі. Взимку тут температури доходять до мінус 67 градусів. Таким чином, перепад зимових і літніх температур може досягти 100 градусів Цельсія.

Через високу температуру в Якутії виникла загроза надзвичайних ситуацій від перегріву трансформаторних підстанцій, систем високовольтного постачання тощо, попереджає Далекосхідний регіональний центр МНС Росії.