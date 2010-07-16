Хто "замовив" міністра охорони здоров'я України?

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що проти міністра охорони здоров`я Зиновія МИТНИКА у ЗМІ розгорнуто замовну кампанію.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.АЗАРОВ висловив сьогодні під час розширеного засідання секретаріату Національної спілки журналістів.

«Деяким силам, які гроші заробляють на ліках, як не дивно, дуже не подобається нинішній міністр - брудом його обливають… Хіба це свобода слова?», - сказав М.АЗАРОВ.

На його думку, вимога відставки З.МИТНИКА з посади міністра охорони здоров`я спричинена бажанням фармацевтичних компаній перерозподілити фінансові ресурси, які виділяються у медичну сферу.

«Я бачу тільки, що вони хочуть дорватися до фінансових потоків, замовляють платні статті, замовляють платні телепередачі. Ви, ваші колеги по перу, берете гроші і берете участь у цій брудній кампанії», - пояснив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр вважає, що така кампанія, розв`язана проти міністра, не має нічого спільного з принципами свободи слова. «Я проти такої свободи слова. Якщо є за що критикувати уряд, ми готові до абсолютно об`єктивної критики і на неї реагуватимемо, ми зробимо таку постанову і зобов`яжемо органи влади реагувати на виступ будь-якої газети – районної, правої, лівої, бютівської і небютівської… Якщо там є правда, якщо там містяться факти, на які треба реагувати, ми примусимо владу реагувати», - підкреслив М.АЗАРОВ.