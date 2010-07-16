В Україні створять запас харчування для дітей з фенілкетонурією

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що в Україні буде створено запаси дитячого харчування на півтора-два роки для на хворих фенілкетонурію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні в ході розширеного засідання секретаріату Національної спілки журналістів.

«Я готовий рішенням уряду дозволити безтендерну процедуру придбання цього харчування й дав команду створити запаси цього харчування на півтора-два роки, щоб у нас більше ніколи цієї проблеми в майбутньому не виникало», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр також повідомив, що у зв`язку з критичними публікаціями про відсутність харчування для хворих дітей низка посадовців отримали стягнення.

Як повідомлялося, нещодавно в Міністерстві охорони здоров`я протестували матері немовлят, хворих на фенілкетонурію. Запаси спеціальної суміші для цих малюків, яку купує держава, закінчилися.

В Україні понад 700 дітей, хворих на фенілкетонурію. Їхній організм не засвоює природний білок, а його надлишок може розвинути у дитини розумову відсталість. Сотні хворих немає ще й року.

У всьому світі таких дітей годують спеціальними лікувальними сумішами, що дозволяють засвоювати білок. В Україні ці суміші купує Міністерство охорони здоров`я. Цього року зробити це вчасно не змогли, вже майже півроку, як запаси скінчилися.

У міністерстві матерям, які прийшли з голодними дітьми, повідомили, що суміш для годування в Україні є, днями було одержано 250 банок, але чому вона не доходить до споживачів невідомо. Буде проведено службове розслідування.

У МОЗ пообіцяли, що голодувати діти не будуть мінімум 3 місяці. За цей час встигнуть провести новий тендер, щоб купити сумішей удосталь.