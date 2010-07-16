Мешканці Північної Кореї залишилися без ліків і медичної допомоги

Північна Корея не здатна забезпечити медичну допомогу для своїх громадян, показало розслідування міжнародної правозахисної організації Amnesty International, повідомляє Lenta.ru.

Доповідь під назвою "Розвал охорони здоров`я в Північній Кореї" складено за матеріалами контактів з біженцями цієї держави, що покинули країну в період з 2004 по 2009 рік і медичними працівниками, які працювали з північнокорейцями.

Офіційний Пхеньян заявляє, що в країні функціонує загальнодоступна і безкоштовна система медичної допомоги, однак опитані розповідають, що в останні 20 років всі медичні послуги їм доводилося оплачувати самостійно. "Якщо у вас немає грошей, ви помрете", - розповіла кореянка, що стала біженкою в 2008 році. Як правило, за консультації з лікарями розплачуються сигаретами, алкогольними напоями або продуктами, а за аналізи та операції лікарі беруть готівку.

Ліків в північнокорейських лікарнях також немає. Якщо необхідне лікування, хворий чи його родичі повинні відправитися на ринок і самостійно придбати необхідні медикаменти. Низький і рівень гігієни в стаціонарах.

Ампутації та інші складні хірургічні операції в Північній Кореї, йдеться в доповіді, проводяться без знеболення.

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