До 2026 Індія обійде Китай за чисельністю населення і стане найбільш густонаселеною країною світу. Про це повідомила лондонська газета "Дейлі телеграф".

На сьогодні населення Індії сягає 1,1 млрд людей, а Китаю - 1,35 млрд.Однако вже в найближчі роки Індія обжене КНР за цим показником, вважають індійські демографи. На їхню думку, до 2026 року чисельність жителів країни збільшиться на 371 млн осіб, що дозволить Індії посісти перше місце в світовому рейтингу демографічному.

До 2050 року населення Індії досягне рекордного рівня -1,6 млрд людей, передає "Дейлі телеграф".

ami-tass.ru