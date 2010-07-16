СЕС Кременчука заборонила купатися у Дніпрі

Сьогодні виконуючий обов`язки головного санітарного лікаря Кременчука Полтавської області Віктор САМОЙЛЕНКО підписав постанову про заборону купання у річці Дніпро на центральному пляжі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, В.САМОЙЛЕНКО заявив журналістам, що у воді виявлено лактозопозитивну паличку.

«Ми зробили два аналізи, і в цих аналізах у річці на території пляжу виявили цю інфекцію», - сказав В.САМОЙЛЕНКО.

За його словами, на пляжі мають бути встановлені плакати про заборону купання і гучномовцем мають передаватися відповідні повідомлення.