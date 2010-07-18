10 правил проти спеки

Температура вище 26 градусів - серйозне навантаження для будь-якого організму. Особливо страждають через спеку люди з серцево-судинними, легеневими захворюваннями і маленькі діти, у яких механізми терморегуляції недосконалі. Добре, якщо є можливість втекти від спеки на дачу. А що ж робити, якщо доводиться знемагати від спеки у мегаполісі?

1. Намагайтеся виходити на вулицю тільки до 11 години ранку і після 17 годин дня.

2. Носіть одяг з тонкої тканини, бажано з льону та шовку, світлих тонів. Синтетичний темний одяг зменшує тепловіддачу.

3. Обов`язково надягайте головний убір. Тканина захистить голову від прямого впливу сонця.

4. Не надягайте металевих і кам`яних прикрас: вони швидко нагріваються і служать провокаторами перегріву.

5. Якщо ви проводите значну частину дня за кермом, повісьте на все скло автомобіля сонцезахисні шторки (на присосках) і купіть дзеркальний екран на вітрове скло. Тільки встановлюйте його зовні автомобіля, інакше тепло залишається в салоні.

6. Приїхавши в офіс, біжіть до умивальника. Підставте лікті під холодну воду і умийтеся.

7. У приміщенні з кондиціонером не поспішайте ставити низьку температуру, інакше застуда гарантована. Оптимальна температура - 20-22 ° С.

8. Вікна, якщо у вас немає кондиціонера, завішуйте мокрими простирадлами - так спека буде менше проникати в приміщення.

9. Пийте злегка охолоджену рідину. Занадто охолоджені напої довше затримуються в шлунку і збуджують потові залози.

10. Відмовтеся від сигарет. Нікотин звужує кровоносні судини і викликає підвищення артеріального тиску, який і без того у спеку підвищений.

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