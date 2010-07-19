Жінкам заборонили курити кальян

Угруповання ХАМАС заборонило жінкам в секторі Газа палити кальян в громадських місцях, повідомляє AFP. Заборона на паління кальянів для жінок поширюється, крім кафе і ресторанів, на готелі, де, переважно, живуть іноземці і дипломати.

Власники кількох кафе в секторі Газа заявили агентству, що спочатку поліція повністю заборонила їм подавати клієнтам кальяни, проте пізніше з`ясувалося, що влада запровадила заборону тільки на паління кальяну місцевими жінками. Кальяни, заправлені ароматизованим тютюном, - одна з найпоширеніших розваг у секторі Газа. В результаті заборони деякі кафе втратили до 30 відсотків прибутку у вихідні.

Варто зазначити, що жінки і раніше не палили кальяни у всіх на виду, віддаючи перевагу закритим від сторонніх очей окремим кімнатам, зауважуєЛента.ру.

Раніше ХАМАС вже заборонив чоловікам працювати в салонах краси для жінок, а торік заборонив жінкам їздити на мотоциклах.