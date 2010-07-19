Вінниччина: госпіталізовано 5 людей через отруєння грибами
08:37, 19 липня 2010Країна
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Стан - середньої тяжкості
У Вінницькій області госпіталізовано 5 людей через отруєння грибами.
Про це УНІАН повідомили повідомленні Головного управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Вінницької облдержадміністрації.
Постраждалі були госпіталізовані 15 липня в стані середньої тяжкості.
Із госпіталізованих троє жителів м. Вінниці та двоє – с. Мартинівка Жмеринського району.
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