У Тібеті заборонили користуватися поліетиленовими пакетами

Влада Китаю заборонила використання поліетиленових пакетів в автономному районі Тібету у зв`язку з «крихкістю» його екології, передає Газета.Ru.

Уряд встановив заборону на виробництво, продаж і використання поліетиленових пакетів товщиною менше за 0,025 мм. Нові правила повинні повністю набути чинності до кінця цього року.

Також китайський уряд зобов`язав регіональних чиновників сприяти переходу населення на використання пакетів з натуральних матеріалів.