В Аргентині від холоду гинуть люди
09:19, 19 липня 2010Країна
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Надзвичайне похолодання охопило значну частину країни
Надзвичайне похолодання, що охопило значну частину території Аргентини, призвело до загибелі, щонайменше, дев`яти осіб.
Холодний фронт з Антарктики спричинив падіння температури у Патагонії на півдні країни до мінус 14 градусів, а на півночі - до нуля, повідомляє Бі-Бі-Сі.
За даними однієї з неурядових організацій, практично всі померлі від гіпотермії - бездомні жителі Буенос-Айреса.
Різке похолодання відчувалося також у Чилі, Перу і в південній Бразилії.
У Парагваї, Уругваї і Болівії також зафіксовані смертні випадки через переохолодження.
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