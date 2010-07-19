В Аргентині від холоду гинуть люди

Надзвичайне похолодання, що охопило значну частину території Аргентини, призвело до загибелі, щонайменше, дев`яти осіб.

Холодний фронт з Антарктики спричинив падіння температури у Патагонії на півдні країни до мінус 14 градусів, а на півночі - до нуля, повідомляє Бі-Бі-Сі.

За даними однієї з неурядових організацій, практично всі померлі від гіпотермії - бездомні жителі Буенос-Айреса.

Різке похолодання відчувалося також у Чилі, Перу і в південній Бразилії.

У Парагваї, Уругваї і Болівії також зафіксовані смертні випадки через переохолодження.