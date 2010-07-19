У Відні відкрилася Всесвітня конференція боротьби зі СНІДом

У Відні вчора відкрилася Всесвітня конференція боротьби зі СНІДом.

Напередодні форуму Міжнародний альянс з ВІЛ-СНІДу попередив, що якщо не буде вжито дієвих заходів проти розповсюдження захворювання, витрати на боротьбу з ним можуть сягнути 35 мільярдів доларів до 2030 року, повідомляє радіо «Свобода».

За даними альянсу, у світі вже понад 33 мільйони осіб інфіковані ВІЛ, 25 мільйонів стали жертвами СНІДу.