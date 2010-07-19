М'ясо сприяє швидшій статевій зрілості дівчат

Британські дослідники порівняли харчування понад 3000 12-річних дівчат. Вони виявили, що споживання понад 8 порцій м`яса на тиждень у 3-річному віці і споживання понад 12 порцій у 7-річному віці має сильний зв`язок із раннім настанням менструацій.

У статті в виданні "Public Health Nutrition" (Харчування для громадського здоров`я) дослідники пишуть, що дієта, багата на м`ясо, може краще підготувати тіло до вагітності, і таким чином пришвидшує пубертатний період.

Під час 20 століття середній вік, коли в дівчат починаються менструації, досить серйозно впав, але зараз виглядає, що він вирівнюється.

Вважається, що причиною цьому є краще харчування та зростання кількості випадків ожиріння, яке впливає на гормони.

В цьому останньому дослідженні команда науковців використовувала дані групи дітей, за якими велося спостереження від народження.

У віці 12 років 8 місяців вони розділили дівчат на дві групи: тих, у кого почалися "місячні", і тих, у кого ще не почалися. Науковці порівняли їхнє харчування у віці 3, 7 та 10 років і виявили, що споживання м`яса в дитинстві має виражений зв`язок із ранніми менструаціями.

У віці 7 років, шанси того, що менструація у дівчинки почнеться до 12 років, варіювалися аж на 75% залежно від кількості споживаного м`яса.

Хоча це конкретне дослідження не брало до уваги вагу тіла, попередні дослідження показували, що більші дівчата досягають зрілості раніше.

Ранні місячні пов`язують із більшим ризиком раку грудей - можливо, через те, що жінки зазнають довшого впливу гормону естрогену протягом життя.

Проте науковці не стали рекомендувати скоротити споживання м`яса внаслідок цього конкретного дослідження. Дехто каже, що споживання м`яса може краще підготувати тіло до вагітності.

www.bbc.co.uk