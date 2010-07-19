У майже половині дитячих таборів знайшли порушення

З початку червня 2010 року Держспоживстандарт України перевірив понад 340 дитячих оздоровчих закладів та закладів відпочинку.

Про це заявила перший заступник голови Держспоживстандарту Владислава ХИЖНЯК сьогодні під час брифінгу, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За її словами, різноманітні порушення було виявлено в 42% перевірених закладів.

Крім того, вона сказала, що перед початком дитячої оздоровчої кампанії територіальні управління у справах захисту прав споживачів Держспоживстандарту України проводили традиційний моніторинг стану готовності дитячих таборів до початку сезону.

„Метою моніторингу було виявлення та запобігання правопорушень, а не констатація їх наслідків”, - наголосила В.ХИЖНЯК.

Основну увагу фахівці Держспоживстандарту звертають на контроль якості продуктів харчування, наявність супровідних документів, умови та терміни зберігання продуктів. Також проводиться аналіз асортименту страв, технологічних процесів, дотримання норм закладки сировини та готової продукції.

Під час перевірок було виявлено відсутність або наявність неповної інформації про виробника та його адресу (в такому разі реалізація продукції припиняється до пред’явлення необхідних документів, а в разі їхньої відсутності – забороняється).

За результатами проведених від початку червня перевірок на порушників було накладено штрафів на загальну суму понад 130 тис. грн.

Перший заступник голови Держспоживстандарту наголосила, що організація роботи дитячих оздоровчих закладів та закладів відпочинку, зокрема харчоблоків, перебуває на постійному контролі Комітету.