Херсонщина: жінки у реанімації після укусів каракуртів

На Херсонщині дві жінки потрапили до реанімації після укусів каракуртів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, в смт.Чаплинка 17 липня до реанімаційного відділення районної лікарні з діагнозом «укус павука каракурта» були госпіталізовані дві жінки – 33-річна та 56-річна місцеві мешканки.

Наразі постраждалі перебувають у стані середньої важкості.