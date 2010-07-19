Херсонщина: жінки у реанімації після укусів каракуртів
10:06, 19 липня 2010Країна
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33-річна та 56-річна мешканки Чаплинки
На Херсонщині дві жінки потрапили до реанімації після укусів каракуртів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, в смт.Чаплинка 17 липня до реанімаційного відділення районної лікарні з діагнозом «укус павука каракурта» були госпіталізовані дві жінки – 33-річна та 56-річна місцеві мешканки.
Наразі постраждалі перебувають у стані середньої важкості.
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