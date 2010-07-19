Коли з України піде спека

Синоптики чекають на незначне зниження температури повітря в багатьох областях України з 20 липня.

З вівторка на заході і півдні країни синоптики прогнозують короткочасні дощі, в деяких районах град і шквали, на сході - без опадів. У столиці 20 липня збережеться жарка погода, без опадів, вночі температура повітря +22-24, вдень +33-37.

Спекотна погода і в Росії, де в кількох областях оголосили режим надзвичайного стану, оскільки місцями температура повітря піднялася до +40. У Чехії і Словаччині, Німеччині, Італії, Греції також страждають від спеки. У Боснії і Герцеговині відзначається рекордне число теплових ударів.

В Українському гідрометеоцентрі радять в найближчі дні запланувати похід на пляж, передає українська служба ВВС.

"Липень взагалі в Україні найспекотніший місяць за кліматичними даними. І цього року його перша половина, як ми бачимо, теж була дуже жаркою. В цілому, якщо говорити про першу половину літа, то рекорди, абсолютні значення, ще не побиті. Взагалі найвища температура для України +40.... +41 градус за Цельсієм. Цього року таких температур ще не було. Ми не очікуємо 40 градусів тепла, а от +37...... +38 - не виключено", - сказала керівник відділу гідрометеоцентру Людмила Савченко.

Лікарі попереджають, що, в першу чергу, спека небезпечна для людей з серцево-судинними захворюваннями. Рятуватися від спеки потрібно, приймаючи препарати, багаті на калій, вживаючи більше свіжих ягід, провітрюючи приміщення, уникаючи прямих сонячних променів. У таку спеку фахівці наполегливо рекомендують відмовитися від занять спортом. Щонайменше, понизити навантаження, пити більше води під час тренувань.

Варто відзначити, що в червні Національне космічне агентство Сполучених Штатів (NASA) повідомляло, що цього року в Європі літо буде рекордно спекотним.

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