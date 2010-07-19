В Україні створено компанію з впровадження нанотехнологій

Промисловим впровадженням в медицину передових розробок українських вчених у сфері нанотехнологій опікуватиметься новостворена компанія «Нанотехнології у медицині» («НаноМедТех»).

Про це УНІАН повідомили у Національній академії наук України.

У НАНУ відзначають, що «НаноМедТех» працюватиме за унікальним методом електронно-променевого осадження у вакуумі.

Ця технологія, розроблена в Інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона академіками Борисом ПАТОНОМ і Борисом МОВЧАНОМ, не має аналогів у світі і дозволяє одержувати наночастинки різних елементів та їх комбінацій, що впливають на життєдіяльність організмів на клітинному рівні.

Сьогодні під час презентації компанії у Міжнародному центрі електронно-променевих технологій НАНУ Б.ПАТОН заявив, що вже у 2011 році планується вивести на ринок медичні препарати на основі наночастинок.

На його думку, перші ліки буде створено на базі наночастинок срібла, які, як зазначив учений, можуть позбавити людство від цілого ряду захворювань, у тому числі і від раку. "Тут можна одержати і мазі, і гелі на основі срібного порошку", - сказав Б.ПАТОН.

Співвласник корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Сергій ТАРУТА, який є інвестором проекту, під час презентації відзначив, що інтерес до співпраці з ученими в новому напрямі пояснюється позитивним досвідом використання нанорозробок на металургійних підприємствах компанії. "При створенні цієї компанії питання прибутку не розглядалося, хоча ми розуміємо, що це може бути успішний проект, як ті, що ми робили до цього", - сказав бізнесмен на презентації.

За його словами, на першому етапі витрати на створення лабораторії, закупівлю спеціальної установки не перевищать 1 млн. доларів. "Проте на розвиток потрібно набагато більше грошей, це будуть десятки мільйонів доларів", - додав С.ТАРУТА.

У свою чергу голова Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир СЕМИНОЖЕНКО відзначив: «Інноваційний прорив йде на очах. І Україна має унікальний шанс «вскочити до останнього вагону цього інноваційного потягу».

У НАНУ вважають, що координуючим центром інтелектуальних розробок у сфері нанотехнологій має стати Інститут нанотехнологій України. «Він має взяти на себе функцію інтегратора діяльності наукових установ і приватних інвесторів у єдиний процес з розробки конкретного наукомісткого продукту з високою інтелектуальною вартістю. Особливо важливо, що цей Інститут не матиме штатних співробітників, а його функціонування планується побудувати на принципах поєднання зусиль представників різних наукових шкіл і суміжних наук», - відзначено у повідомленні НАНУ.