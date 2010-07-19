Крим: підліток у якого влучила блискавка, втратив мову
10:56, 19 липня 2010Країна
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Проїжджав залізний міст
У Красногвардійському районі Криму у 16-річного жителя с. Знам‘янка влучила блискавка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, під час грози підліток їхав додому на велосипеді і, проїжджаючи залізний міст, одержав удар блискавкою в область лівої лопатки.
Постраждалого госпіталізували до Красногвардійської ЦРЛ з діагнозом "тимчасова втрата мови і виникнення темної плями на лівій лопатці".
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