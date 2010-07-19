Чернігівщина: електрострум убив 6-річну дівчинку

У Чернігівській області від ураження електричним струмом загинула 6-річна дівчинка.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Трагедія сталася у селі Рожнівка Ічнянського району. Дівчинка, 2004 року народження, через необережність при зборі вишні отримала ураження електричним струмом та загинула.