У Криму - штормове попередження
11:04, 19 липня 2010Країна
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Зливи, град, грози
Кримське управління Міністерства з надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження через можливе погіршення погоди в регіоні.
«З 19 по 20 липня очікуються місцями зливи, град, грози», - зазначається у повідомленні прес-служби управління, яке має в своєму розпорядженні УНІАН
Негода супроводжуватиметься шквальним вітром, швидкістю до 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі - 16-19 градусів тепла, вдень - 28-35 тепла.
МНС Криму востаннє оголошувало штормове попередження на четвер, 15 липня.
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