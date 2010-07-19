У Криму - штормове попередження

11:04, 19 липня 2010
Країна
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Зливи, град, грози

Кримське управління Міністерства з надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження через можливе погіршення погоди в регіоні.

«З 19 по 20 липня очікуються місцями зливи, град, грози», - зазначається у повідомленні прес-служби управління, яке має в своєму розпорядженні УНІАН

Негода супроводжуватиметься шквальним вітром, швидкістю до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі - 16-19 градусів тепла, вдень - 28-35 тепла.

МНС Криму востаннє оголошувало штормове попередження на четвер, 15 липня.

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