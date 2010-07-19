Тернопільщина: за останню добу потонули 6 осіб
13:06, 19 липня 2010Країна
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З початку року - 17 осіб
У Тернопільській області з початку року потонули 17 осіб.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.
В тому числі за останню добу в області потонули 6 осіб. Зокрема, у ставку в селі Констанція Борщівського району потонув 63-річний чоловік, у ставку міста Копичинці – 36-річний, у Хоросткові – 32-річний, у ставку села Білозірка Лановецького району – 28-річний чоловік.
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