Тернопільщина: за останню добу потонули 6 осіб

У Тернопільській області з початку року потонули 17 осіб.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

В тому числі за останню добу в області потонули 6 осіб. Зокрема, у ставку в селі Констанція Борщівського району потонув 63-річний чоловік, у ставку міста Копичинці – 36-річний, у Хоросткові – 32-річний, у ставку села Білозірка Лановецького району – 28-річний чоловік.