Буковина: у с.Підзахаричі через зсув грунту відселено 95 осіб

Виїзна комісія Чернівецької облдержадміністрації, що працює у прикарпатському селі Підзахаричі Путильського району, де активізувався зсув грунту, прийняла рішення про відселення з 28 житлових будинків 95 мешканців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Чернівецькій області, людей тимчасово відселяють до родичів та в один із місцевих притулків.

У районі зсуву перекрито рух транспорту на автошляху с. Підзахаричі – райцентр Путила, а об’їзд забезпечено через села Івано-Франківської області.

Раніше, 13 липня, на хуторі Хорови Підзахаричівської сільської ради Путильського району внаслідок активізації зсувних процесів (через несприятливі погодні умови 22-29 червня) стався зсув грунту на площі майже 5 га. Внаслідок зсуву у землі утворилися великі тріщини. На місці зсуву з числа особового складу оперативно-рятувальної служби Путильського району виставлено пости спостереження. Загрози життю людей не було.

15 липня зсув активізувався та прогресує, що загрожує 28 житловим будинкам. З усіх цих будинків мешканців відселили.