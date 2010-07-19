Литовський прем'єр проведе відпустку, мандруючи велосипедом

Прем`єр-міністр Литви Андрюс КУБІЛЮС і його дружина проведуть свою відпустку, подорожуючи на велосипедах.

Як повідомляє Lenta.ru, А.КУБІЛЮС візьме участь у велопробігу Білоруссю, а також мандруватиме на велосипеді Німеччиною.

Офіційно відпустка литовського прем`єра розпочинається 26 липня, однак на велосипед він сяде на тиждень раніше, щоби вчасно стартувати з велопробігом.

За інформацією прес-секретаря А.КУБІЛЮСА Ярди ПАУКШТЕНЕ, під час велопробігу прем`єр-міністр відвідає Несвіж і Ліде, а також зустрінеться із представниками білоруської влади. Чи будуть ці представники також брати участь у велопробігу, у прес-службі не уточнили.

З 26 липня високопосадовець буде подорожувати на велосипеді по Німеччині. Завершиться відпочинок литовського прем`єра 23 серпня.

Решта керівників Литви проведуть відпустки менш спортивно. Зокрема, спікер Ірена ДЯГУТЕНЕ має намір відпочивати у своїй садибі у Молетському районі, а Президент Литви Даля ГРІБАУСКАЙТЕ свій відпочинок ще не планувала. Відомо лише, що вона буде відпочивати усього тиждень, пише видання.