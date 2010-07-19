Житомирщина: 5 людей отруїлися блідою поганкою

На Житомирщині з діагнозом "отруєння грибами" госпіталізовано п’ять мешканців Любарського району.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби ГУ МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, "15 липня до реанімаційного відділення Любарської ЦРЛ з діагнозом отруєння грибами шпиталізовано п’ять мешканців села Стара Чорторія Любарського району: трьох жінок та двох чоловіків віком від 30 до 69 років".

При цьому С.УЛАНОВ також повідомив подробиці події.

"Того дня сусіди допомагали 44-річному чоловіку по господарству. Коли робота підійшла до завершення, господар запросив їх на вечерю. Молоді жінки запропонували внести у меню різноманіття – додати грибів, які вони знайшли на околиці села біля лісу. До того ж самі виявили готовність гриби засмажити. Ще не закінчилася вечеря, коли старші її учасники відчули себе зле. Ще через дві години вся компанія потрапила до реанімаційного відділення районної лікарні", - зазначив С.УЛАНОВ.

За характерними ознаками лікарі припустили, що причиною отруєння стала бліда поганка.

Наслідки вживання цього гриба позначаються насамперед на роботі печінки. У людини швидкими темпами розвивається печінкова недостатність і за тиждень вона може загинути.

Для життя постраждалих існувала реальна загроза, тому їх негайно перевели до відділення анестезіології та інтенсивної терапії Житомирської обласної лікарні. На цей час стан постраждалих тяжкий, але стабільний.