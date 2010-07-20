35 років: чи реально залишатися у формі?

У молодому віці ми могли дозволити собі "свято" шлунка, не турбуючись, що надлишки їжі можуть залишитися на проблемних місцях. Навіть якщо щось і відкладалося, вистачало лише пари розвантажувальних днів, щоб їх позбавитися. Після 25 років вже не так легко зберегти форму, а от після 35 років проблема схуднення стає на перше місце.

Як правило, після 35 років більшість жінок стрімко набирають зайву вагу. Перш за все, лікарі вбачають причину гормональній перебудові. У віці 35-40 років баланс між естрогеном і прогестероном порушується.

Після 35 років баланс між двома гормонами порушується: менструальні цикли також стають нерегулярними. А деколи може наступити менструація без овуляції, що і провокує різке падіння рівня прогестерону, а це означає, що естрогену стає більше. З цього випливає, що в цей час організм зайнятий лише накопиченням жирів. Крім даного факту естроген сприяє затримці рідини в організмі, тому під час таких місячних жінки додають у вазі ще пару зайвих кілограмів, але, як правило, під час "нормального" циклу дана рідина йде.

Ще один чинник, який впливає на неминуче збільшення ваги - зменшення рухової активності. У більшості випадків в цьому віці життя стає розміреним і спокійним: вже не доводиться кудись мчати, ніхто вже не проводить всю ніч на танцполі, та й дістатися в потрібне місце можна тепер і в особистому автомобілі.

Навіть якщо продовжувати харчуватися так, як ви звикли в молодості і займатися спортом, щорічно після 40 років процеси обміну речовин уповільнюються на два відсотки.

Лікарі радять вживати молочні продукти з низьким вмістом жирів. Кальцій має властивість впливати на процеси "спалювання" жирів.

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