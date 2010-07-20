Одещина: причиною отруєння на базі відпочинку стала сальмонела

Причиною отруєння дітей та дорослих, які відпочивали на базі відпочинку „Ювілейна” в с. Молодіжне Овідіопольського району Одеської області, стала сальмонела.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України. (УНІАН: 16-17 липня з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» було госпіталізовано 35 дітей (віком 10-15 років) та 3 дорослих, які відпочивали на базі відпочинку „Ювілейна”).

За даними СЕС, станом на 19 липня нових випадків захворювань на базі відпочинку не зареєстровано. Всього на лікуванні залишаються 28 осіб, у тому числі 26 дітей та 2 дорослих. Всі хворі у задовільному стані.

Як показали бактеріологічні дослідження матеріалу від хворих, у 20 осіб виділена сальмонела. Крім того, сальмонела також виділена у двох працівників харчоблоку бази відпочинку, поінформували в СЕС.

Між тим всі 5 відібраних проб водопровідної води відповідають за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками Держстандарту „Вода питна”.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.