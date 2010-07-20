В Італії страйкують медики: скасовано 40 тисяч операцій
10:00, 20 липня 2010Країна
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Скорочено витрати на медицину
В італійських лікарнях відмінено понад 40 тисяч операцій. Замість того, щоб рятувати життя людей, хірурги, санітари і медсестри влаштували в центрі Риму велику акцію протесту.
Як передає канал "Вести", десятки тисяч демонстрантів вирушили до будівлі парламенту, щоб висловити своє невдоволення наміром влади скоротити витрати на охорону здоров`я. За їх словами, ці заходи відлякають молодих фахівців, яких і без того не вистачає.
Запропоновані урядом Італії поправки до бюджету передбачають скорочення держвидатків на 25 мільярдів євро. Як очікується, документ вступить в силу вже в найближчі дні після схвалення в нижній палаті парламенту.
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