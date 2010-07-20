Червоне м'ясо призводить до раку

Весь спектр причин, що сприяють розвитку онкозахворювань, поки точно не встановлено. Але медики впевнені, що 80% з них - «рукотворні».

Як заявляє головний онколог України, директор Національного інституту раку Ігор Щепотін, значно знижує ризик захворіти на рак здорове харчування, при якому: 75% раціону складає їжа рослинного походження і лише 25% - тваринного.

Причому, треба уникати не тільки занадто жирних страв, але і приготованих з червоного м`яса. Білки краще отримувати з білого м`яса і риби.

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