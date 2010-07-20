У Черкаському санаторії відкрили "соляну печеру" для дітей

Новий комплекс галотерапії (лікування сіллю) відкрили в обласному дитячому санаторії "Сосновий Бір" міста Черкаси.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації, на оснащення галокомплексу, який здатний поліпшити роботу дихальної системи організму, вилікувати шкірні хвороби, було витрачено близько 80 тис. гривень з обласного бюджету.

У спеціально оснащеній кімнаті штучно створено мікроклімат соляних печер. Людина вдихає розпилені у повітрі мікрочастинки кам’яної солі (сухий аерозоль хлориду натрію), таким чином лікуючи свої органи дихання. Галокамеру після кожної групи пацієнтів провітрюють і стерилізують. Сучасна галокамера дозволяє отримати більший відсоток солі в повітрі, яка легше проникають в бронхи. Втім, поки що соляні процедури можуть проходити лише пацієнти санаторію.

Показання для призначення: захворювання органів дихання, профілактика частих ГРЗ, грипу, бронхіальної астми, бронхітів, ЛОР-захворювання, шкірні недуги.