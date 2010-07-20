На Вінниччині бик помер від сказу
10:35, 20 липня 2010Країна
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В осередку працює СЕС
Підтверджено факт захворювання на сказ бика, який помер в приватному домогосподарстві у с. Примощаниця Барського району Вінницької області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в осередку захворювання фахівці районної СЕС проводять протиепідемічні та протиепізоотичні заходи.
Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Вінницькій області.
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