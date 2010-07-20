У Східній Європі надшвидко поширюється прихована епідемія ВІЛ

Прихована епідемія ВІЛ в країнах Східної Європи та Центральної Азії зростає тривожними темпами.

Про це йдеться у представленій сьогодні доповіді ЮНІСЕФ "Осуд і вигнання: прихована епідемія ВІЛ-інфекції серед дітей у Східній Європі та Центральній Азії", повідомили УНІАН у Представництві цього Фонду в Україні.

Основними причинами епідемії є вживання наркотиків, ризикована сексуальна поведінка і високий рівень соціальної дискримінації, через що люди не звертаються за інформацією з профілактики та лікування.

Як зазначається в доповіді, молоді люди наражаються на численні ризики щодня, у тому числі вживання наркотиків, секс експлуатація та інші види насильства, що підвищує ризик їх ВІЛ-інфікування. Ці тенденції особливо тривожні, оскільки в даному регіоні мешкає 3,7 млн. споживачів ін`єкційних наркотиків - майже чверть від загальної кількості в світі. Багато хто з них починає вживати наркотики ще в підлітковому віці.

В ЮНІСЕФ констатують, що існуючі медичні та соціальні послуги не пристосовані до підлітків, які ведуть ризикований спосіб життя. Вони часто піддаються моральному осуду, звинуваченням і навіть кримінальній відповідальності через те, що вони звертаються за медичною допомогою і інформацією про ВІЛ-інфекцію.

"Діти, які опинилися на задвірках суспільства, потребують доступу до медичних і соціальних послуг, а не суворого засудження", - підкреслив виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні ЛЕЙК.

Щоб допомогти молодим людям, які живуть з ВІЛ або піддаються ризику інфікування ВІЛ, медичні та соціальні структури повинні надавати лояльні, дружні послуги, орієнтовані на особливі потреби таких підлітків, наголосили в ЮНІСЕФ.

"Ми не зможемо зупинити епідемію СНІДу в Східній Європі та Центральній Азії без надання підтримки та захисту дітям та підліткам", - сказала представник ЮНІСЕФ в Україні Юкіе МОКУО.

За її словами, в Україні вже створена мережа клінік, дружніх до молоді, основною метою яких є попередження інфікування молоді та поширення здорового способу життя серед українських підлітків. "Нам вдалося знизити передачу ВІЛ від матері до дитини з 27 до 6,2 відсотків, а також значно підвищити доступ дітей до терапії. Проте для того, щоб більше дітей народжувались вільними від ВІЛ, а молоді люди були захищені, нам необхідно розвивати програми попередження серед уразливих до ВІЛ жінок та молоді", - підкреслила Ю.МОКУО.

Як показало дослідження, нещодавно проведене ПРООН в шести країнах регіону, багато дорослих, що живуть з ВІЛ, бояться соціальної стигматизації, якої неминуче піддаються всі, хто звертається за лікуванням, більше, ніж самої хвороби, тим самим сприяючи поширенню прихованої епідемії.

Стигма, пов`язана з ВІЛ, не обмежується групою дорослих та підлітків. Маленьким дітям, які живуть з ВІЛ, часто відмовляють у вступі в школу та дитячий садок, а коли їх статус стає відомий, вони стикаються з ізоляцією та дискримінацією, зазначають в ЮНІСЕФ.

"Ця доповідь є закликом до захисту прав і честі всіх людей, які живуть з ВІЛ і тих, які наражаються на ризик інфікування ВІЛ, а також особливо уразливих дітей та молоді. "Ми повинні створити атмосферу довіри та допомоги, а не засудження та ізоляції, - сказав Е.ЛЕЙК. - Тільки долаючи дискримінацію по відношенню до людей, які живуть з ВІЛ, країни Східної Європи та Центральної Азії, зможуть зупинити розповсюдження епідемії."

***Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) є світовим лідером з захисту прав та інтересів дітей. Фонд працює у понад 190 країнах. Мета діяльності – захист та підтримка дітей починаючи з раннього віку та до юності. Програми Фонду фінансуються з добровільних внесків фізичних осіб, компаній, закладів та урядів. Представництво Фонду в Україні відкрито у 1997 році.