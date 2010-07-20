Брехня змінює мозок

У мозку завзятих брехунів більше білої речовини, стверджують дослідники Університету Південної Каліфорнії (США). Вони ж і порахували наскільки і де. У лобовій частці і на цілих 22% більше, ніж у чесних громадян.

В експерименті брали участь люди, які перебувають на обліку на біржі праці та шукають роботи. Зі 108 добровольців патологічними ошуканцями виявилося 12, а чесними - 21 людина. Решта - серединка на половинку. Всім учасникам була проведена магнітно-резонансна томографія, що дозволяє розрізнити й виміряти різні тканини мозку. Дані цього дослідження опубліковані в журналі «The British Journal of Psiquiatry».

Виявилося, що у брехливих людей у лобовій ділянці мозку більше білої речовини. А у людей чесних, моральних там на 14% більше сірої речовини, тобто самих нейронів.

Це дослідження - перше в своєму роді, і воно передбачає, на думку авторів роботи, подальше вивчення цієї теми. Тим часом, вже зараз, пропонується використовувати ці факти для розробки нових діагностичних тестів виявлення обману, необхідних у роботі поліції і судових органів.

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