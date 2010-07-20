На дорогах у Херсонській області діють псевдоекологи

У Херсонській області почастішали випадки скарг водіїв щодо незаконних дій так званих "громадсько-козацьких формувань" і "постів екологічної безпеки", які нав`язують свої послуги з контролю вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих автомобілями газах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ УМВС України в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, представники "екологічних постів", прикриваючись фіктивними узгодженнями з ДАІ, нав`язують учасникам дорожнього руху надання платних послуг, використовуючи при цьому формений одяг, схожий на уніформу співробітників ДАІ.

Крім того, такі псевдоперевіряючі мають муляжі зброї, вимірювальників швидкості, жезлів і дисків з червоним світловідбивачем.

ДАІ Херсонської області просить водіїв повідомляти про будь-які випадки зупинки транспортного засобу зазначеною категорією осіб за телефонами 102 і 0552-43-25-36 ("Гаряча лінія" УМВС Херсонської області).