В Україні знищать усі продукти з ГМО

У Мінприроди заявили, що вся продукція з ГМО на території України вирощується незаконно, а отже має бути знищена.

Вирощування будь-яких генетично модифікованих рослин на території України є нелегальним і мають бути знищені, оскільки заявок на ввезення таких рослин для вирощування офіційно не надходило, заявляють Міністерстві охорони природного довкілля

"Усе, що генетично змінене вирощується в Україні, вирощується нелегально, і якщо такий факт буде підтверджений, то це усе повинно бути вилучено, а уся вирощена продукція має бути знищена", - заявив на прес-конференції заступник директора департаменту природних екосистем і біобезпеки Мінприроди Сергій Губарь.

Він нагадав, що Україна в 2003 році приєдналася до Картахенського протоколу, який регламентує міжнародні норми поведінки з генетично модифікованими організмами. Зокрема, згідно з цим протоколом, дозвіл на ввезення в країну ГМО з метою вирощування в Україні надає Мінприроди.

"За увесь період після вступу в дію в Україні Картахенського протоколу і прийняття в 2007 році закону про державну систему біобезпеки в Мінприроди не надійшло жодного офіційного звернення про можливість використання ГМО (для вирощування) ", - заявив Губарь.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги (ВЕЛ) Тетяна Тимочко заявила, що в Україну ГМО для вирощування ввозиться двома шляхами - під виглядом фуражного зерна або з підробленими сертифікатами. При цьому на митних пунктах немає ні лабораторій, ні фахівців для визначення змісту ГМО в насінному матеріалі, що ввозиться в країну.

В результаті, в Україні за неофіційними даними з усього об`єму посівів сої ГМО складає 60-70%, кукурудзи - 10-20%, рапсу - 5%. По генетично модифікованій картоплі і іншим овочам навіть неофіційної інформації немає, хоча екологи упевнені, що вони також вирощуються в Україні.

Як повідомлялося, в березні Верховна рада не підтримала в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Закону "Про безпечність та якість харчових продуктів" (щодо інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів).

tsn.ua