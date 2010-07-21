Кому не можна пити чорний чай

Вчені з університету Барселони впевнені, що вживання дуже великої кількості чорного чаю може призвести до проблем з кістковими структурами.

Іспанські стоматологи і ортопеди досліджували кілька сортів темного напою щодо впливу на жіночий організм, пише Raut.ru.

Медики з`ясували, що в більшості видів чорного чаю міститься багато фтору, який призводить до зміни структури кістки.

За даними дослідників, фтор, при тривалому прийомі всередину його надмірної кількості, може викликати серйозні ушкодження кісток. Відповідно до звітів фахівців, до руйнівного впливу фтору найбільш схильні діти, підлітки та жінки, а безпечною кількістю є від 2 до 3 мг фтору на день.

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