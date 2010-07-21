Йод і сіль небезпечні для горла

Найпопулярніші в народі кошти від ангіни приносять більше шкоди, ніж користі.

Чого лише варте полоскання йодом з сіллю або содою! Сода розпушує слизову і робить її ще більше вразливою для бактерій. Сіль - хоча й змиває гнійний наліт з мигдаликів, але при цьому роз`їдає і без того запалені тканини. Йод вживати всередину взагалі не варто, він швидко всмоктується і досить агресивний. Навіть невеликий його надлишок може спричинити проблеми з щитовидкою.

А ось відвари ромашки, шавлії, листя смородини - цілком прийнятні засоби для допоміжної терапії.

Але одними лише трав`яними полосканнями та льодяниками ангіну не проженеш. Для боротьби з нею потрібні більш "ударні" засоби: найімовірніше лікар призначить антибіотики і фізіотерапію (ультрафіолетове опромінення, СВЧ тощо).

При правильному лікуванні симптоми зникають приблизно за тиждень.

kp.ru