Яку групу крові "любить" рак

Характерні особливості кожної з 200 видів пухлин поки що мало вивчені.

Наука ще не змогла відповісти на багато питань, що стосуються раку. Але щодо групи крові, то за неофіційною статистикою онкологів-практиків, найбільше рак «любить» людей з другою групою.

Про це розповів головний онколог України, директор Національного інституту раку Ігор Щепотін. При цьому він додав, що все ж таки не вважає другу групу крові фактором ризику. Просто з такою кров`ю найбільше онкохворих.

До речі, неофіційна статистика також стверджує, що найбільше українців мають саме другу групу крові.

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