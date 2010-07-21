Де найвищий у світі рівень самогубств серед жінок

Серед основних розвинених країн світу в Південній Кореї відзначено найвищий у світі рівень самогубств серед представниць прекрасної статі, повідомила днями статистична служба РК. Це, на думку експертів, свідчить про те, що кореянкам стає все важче справлятися зі стресом на роботі, в заміжжі і в побуті.

Згідно з наведеними офіційними даними, в 2008 році майже кожна 19-та зі ста тисяч жінок Південної Кореї наклала на себе руки. Після захворювань судин і серця, суїцид вийшов на третє місце серед основних причин жіночої смертності в країні. З цього сумного показника РК обігнала Японію /13,2 суїцидів на 100 тис жінок/ і далеко відірвалася від середньостатистичного показника серед інших країн.

Стрес супроводжує корейську жінку постійно: коли вона закінчує школу, коли шукає місце у приватній фірмі або на держслужбі, на роботі, в подружніх відносинах, при вихованні дітей. Підсумовуючи все це, психологи називають головним чинником, що змушує кореянок накласти на себе руки, її зростаючі зобов`язання в суспільстві.

ami-tass.ru