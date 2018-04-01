Як врятуватися від спеки: хитрощі, про які ви не знали

У таку спеку медики рекомендують при найменшій можливості ходити босоніж. Зрозуміло, не по розпеченому асфальту, а по траві. На ступнях - велика кількість точок, що відповідають за внутрішні органи. Коли людина ходить босоніж, відбувається вплив на ці точки. В результаті покращується циркуляція крові, підвищується загальний тонус організму і навіть починається оновлення клітин.

Звичайну воду можна замінити водомісткими овочами та фруктами, наприклад, огірками, помідорами, кавуном. Завдяки їм організм отримує додаткову порцію вітамінів і мінеральних речовин. Гарячий зелений чай, який п`ють жителі півдня, теж корисний у спеку: він регулює теплообмін.

Не рекомендується їсти продукти, що зігрівають зсередини, наприклад, мед і сало. Перед сном відмовтеся від "серйозних" продуктів на зразок м`яса, тому що перетравлення важкої їжі викликає підвищення температури тіла і посилює потовиділення. Охолоджують організм і допомагають адаптуватися до спеки продукти з легким в`яжучим смаком (хурма або банани) і всі овочі-фрукти зеленого і білого кольорів.

Любителям охолоджуватися в річці треба мати на увазі, що пірнати у воду не рекомендується. Перепад температур може спровокувати спазм судин серця. Тому перед водними процедурами охолоньте в тіні. Під крижаний душ залазити теж не варто: від холодної води судини звужуються, а потім ще сильніше розширюються. У спеку краще приймайте теплий душ: коли ви вийдете, температура навколишнього середовища здасться нижче, ніж насправді.

Приберіть з дому аксесуари і дрібний декор. Багато хто люблять прикрашати квартиру всілякими статуетками, іграшками, рамочками, підставочках, свічками ... З огляду на ту частоту, з якою ви буде відкривати вікна у спеку, ця краса збирає тільки пил, а помити всі їх буде, як непросто.

Якщо частина кімнат розташована на сонячному боці, можна закрити вікна щільними шторами, але це малоефективно. Краще всього використовувати фольгу, яку треба закріпити із зовнішньої або внутрішньої частини вікна. Фольга добре відбиває тепло і світло, і значно зменшить перегрів приміщення.

Далі звертаємо свою увагу на ванну і туалет. У багатьох квартирах стоять рушникосушки, які залишаються гарячими цілий рік. З одного боку це добре, тому що постійний жар не дає ванні відсиріти. З іншого боку, якщо ви живете на верхніх поверхах, у вас і так настільки спекотно, що наявність гарячих труб ніяк не впливає на вогкість у ванній. Оберніть фольгою рушникосушку по всій поверхні, це знизить нагрівання повітря в кілька разів.

Тепер про тіло. Піт, може, і неприємний вам і оточуючим, але є захисним бар`єром у боротьбі з перегрівом організму. Не варто відчайдушно боротися з його виділенням, особливо на відкритих ділянках тіла.

"Класичні" поради як боротися зі спекою ...

... Вдома

1. Пийте зелений чай.

2. Бувайте на пляжі.

3. Одягайте легкий, світлий одяг з натуральних тканин.

4. Більше перебувайте в тіні.

5. Їжте морозиво.

6. Менше користуйтеся косметикою.

У спеку не варто пити

- Пиво (воно як раз викликає зневоднення)

- Міцна кава (перевантаження судин)

- Алкогольні коктейлі з горілкою (може не витримати серце). А ось сухе біле вино, розведене мінералкою навпіл, можна.

... На роботі

1. При температурі повітря вище +26 градусів кожні півгодини випивайте склянку води.

2. Заведіть на столі невеличкий акваріум (можна навіть без риб і без рослин, лише б з водою), нехай випаровує вологу і трохи охолоджує повітря.

3. Купуйте простий пульверизатор і обприскуйте простір час від часу холодною водою.

4. Якщо є можливість, покладіть на плечі мокру хустку.

5. Частіше бігайте в туалет і мийте руки до пахв прохолодною водою і вмивайтеся.

6. Хоча б раз на дві години намагайтеся полежати хвилин п`ять - збережете свої судини від перевантаження.

7. Добре допомагають рослини з великим листям (наприклад, бегонія або фікус):

якщо їх облити водою, вони будуть довго залишатися вологими і вгамують жар.

8. Намагайтеся найважливіші справи вирішувати в першій половині дня, поки полуденне сонце не розпекло ваше робоче місце.

... У машині

1. Повісьте на все скло автомобіля сонцезахисні шторки (на присосках). Їх застосування знизить температуру в салоні на 5-7 градусів.

2. Купіть "дзеркальний" екран на вітрове скло. Тільки встановлюйте його зовні автомобіля (краї затискаються дверима). Якщо встановите екран всередині, левова частка відбитого тепла і сонячного світла залишаться в салоні.

3. Частіше мийте і поліруйте автомобіль. Чим більше бруду на кузові й склі, тим гірше від них відбивається сонячне світло, і тим швидше вони розпалюються.

4. Не залишайте в салоні автомобіля запальнички та балони під тиском (наприклад, лак для волосся). У спеку вони нерідко вибухають. Також під відкритим сонцем неодмінно зіпсуються залишені в салоні автомобіля аудіокасети та інші пластикові дрібниці.

news.open.by