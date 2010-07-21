Велика Британія збільшує "імпорт" лікарів з Індії

Зіткнувшись з гострим браком лікарів у країні, Велика Британія почала поповнювати їхні ряди фахівцями з Індії. Насамперед індійські ескулапи повинні заповнити понад 50 вільних вакансій у клініках Лондона, повідомляє газета "Хіндустан таймс".

Колись британські медики відправлялися лікувати в "перлину корони Стюартів" - в Індію. Але часи давно змінилися, і вже не один рік Індія виступає донором медичних працівників для збіднілої на лікарів Великої Британії. Колишній "цариці морів" певно стало соромно, і вона після 2006 року вирішила скоротити до мінімуму набір індійських лікарів у свої лікарні, інакше б там люди в білих халатах замість латини заговорили на гінді.

Але сувора реальність перемогла "хибний сором" британців. В одному лише Уельсі зараз спостерігається брак 400 лікарів різних спеціальностей. У зв`язку з цим там з`явилися побоювання, що якщо найближчим часом на вакантні посади не будуть призначені кваліфіковані фахівці, то доведеться скорочувати кількість медичних послуг. У такій патовій ситуації стали в нагоді невибагливі, однак досвідчені лікарі з Індії, які погодилися працювати в Уельсі на посадах рядових лікарів. Понад 50 індійських медиків підписали контракт на 2 роки і вже скоро, після відповідних іспитів на профпридатність, почнуть приймати пацієнтів в Уельсі.

У цьому британському регіоні взагалі підібралася багатонаціональна "медична сім`я". У клініках Уельсу понад 40 відсотків усіх медичних працівників складають іноземці, і більшість пацієнтів давно звикли лікувати зуби у дантиста-індійця і показуватися проктолога, який прибув з Африки.

www.med2.ru