У Києві лікар до хворого додому не прийде

У Києві дільничні лікарі відмовляються приїжджати додому до пацієнтів, пояснюючи, що більшість медиків пішли у відпустки або перебувають на лікарняних.

У Сегодня звернулася Олена М., мати дев’ятирічного хлопчика, який днями захворів, а лікар відмовилася приїхати і обстежити дитину вдома. "Коли у Дениса піднялася температура до 37,6, вирішили викликати лікаря. Зателефонували в нашу поліклініку, а там нам сказали: "Додому не прийдемо, у нас лікарів мало", - розповіла Олена. Жінка телефонувала по різних інстанціях протягом трьох днів, включаючи МОЗ, у підсумку лікар все ж таки приїхав.

Дільничних не буде. У свою чергу, в службі довіри мера 15-51 оператор Інна розповіла, що останнім часом тільки лише вона приймає по 3-5 скарг на день від людей, до яких не приходить лікар. "Такого ніколи не було раніше ні влітку, ані взимку", - сказала Інна.

"Уся справа в тому, що у нас не вистачає кадрів. У нас, наприклад, на вісім дільниць лише двоє лікарів", - розповіла завідувачка дитячої поліклініки № 1 Солом`янського району Лариса Черкасенко.

За її словами, приїхати і оглянути дитину лікар відмовлялася тільки тому, що працювала на три дільниці одночасно. Черкасенко переконана, що скоро дільничних лікарів не буде взагалі. Наприклад, за її інформацією, в поліклініці має бути 36 лікарів, а є тільки 26, з яких 35% - пенсіонери.

"Молоді не хочуть працювати на зарплату 992 гривні, пенсіонери й самі часто хворіють. Як от зараз - половина у відпустках, половина - хворіє", - сказала завідувачка.

Та ж ситуація і в поліклініках для дорослих. У поліклініці № 4 Шевченківського району сказали, що на виклики не виїжджають.

"А в жіночій консультації лікарів взагалі немає - одні акушерки", - сказали в лікарні.

Що робити. У столичній мерії проблему визнають. "Так, у нас зараз величезна проблема з кадрами, і не тому, що всі у відпустках, а тому, що молодих лікарів немає. Я не відкидаю, що лікарі не виїжджають на виклики", - сказав заступник начальника Главку охорони здоров`я Володимир Загородній.

За його словами, цю проблему потрібно вирішувати не на регіональному, а на загальнодержавному рівні - лікарям треба піднімати зарплату.

"Але також люди повинні розуміти, що свій стан потрібно оцінювати і приїжджати до лікарів самим. Навіть у Швеції за викликом лікарі не їздять, а, захворівши, людина сідає на таксі і приїжджає в лікарню", - сказав Загородній.