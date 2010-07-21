Запоріжжя: з початку літа у водоймищах потонули 43 людини

У Запорізькій області з початку літа у водоймищах потонуло 43 людини, зокрема 5 дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Головного управління МНС у Запорізькій області, порівняно з минулим літом, ситуація на водних об`єктах регіону істотно ускладнилася.

"З початку літа 2010 р. потонуло 43 людини, зокрема 5 дітей. Врятовано 114 чоловік, з яких 32 - діти. Тоді як за все літо 2009 року в Запорізькій області потонуло 62 людини, серед яких 5 дітей, і було врятовано 265 чоловік, зокрема 50 дітей", - повідомляють в ГУ МНС у Запорізькій області, зазначаючи, що при цьому основні причини загибелі людей у водоймищах залишилися ті самі.

"Нещасні випадки, що призвели до загибелі людей, мали місце в Азовському морі, р. Дніпрі, ставках, лиманах і каналах. Основними причинами загибелі на воді залишаються купання дорослих і дітей у заборонених і непристосованих для купання місцях, зневага правилами поведінки на воді, нетверезий стан і відсутність контролю дорослих за дітьми під час купання", - повідомляє прес-служба ГУ МНС у Запорізькій області.

Всього з початку 2010 р. на території Запорізької області потонула 51 людина, з яких 6 дітей. Врятовано 157 чоловік, зокрема 40 дітей.