В Україні працюють 738 з 902 існуючих пляжів

Станом на 19 липня в Україні працювало 738 з 902 існуючих пляжів (82%) – 692 на морському та 46 на річковому узбережжі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, за якістю морської і річкової води постійно проводиться лабораторний контроль. 5,9% (25) проб води, що були досліджені, не відповідають вимогам стандарту на мікробне забруднення. Найбільша кількість невідповідних проб цього тижня приходиться на річкову воду – 10,4% із 67 досліджених проб (морська вода – 4,8% із 352).

У Криму всього нараховується 338 пляжів. Працювало 316 пляжів, решта не мають на даний час дозвільних документів. Закрито пляжі у Судаку, у селах Рибаче, Малоріченське, Сонячногірське. Залишаються закритими пляжі у Ялті («Готель «Ореанда», «Приморський», «Боулінг-літо» ТОВ «Центр Інвест», туристично-оздоровчої компанії «Левант») як превентивний захід через невідповідність води стандартам у річковій воді, яка тече до моря.

У Донецькій області працює 18 пляжів, з них 10 морських. Решта пляжів закриті. Відхилення від стандарту за звітний період виявлено в 1 пробі морської води з пляжу «Готель «Турист» у Маріуполі, який не відкривався.

У Запорізькій області з 332 пляжів (316 морських і 16 річкових) за звітний період працювало 253 (76,2%), з них 237 морських. Решта пляжів не відкривалася через непідготовленість до оздоровчого сезону. Досліджено 49 проб води (37 морської і 12 річкової). Відхилення від стандарту за звітний період виявлено у 2 пробах річкової води з рекреаційної зони Комунарського району Запоріжжя на Дніпрі. Ці пляжі перебувають під наглядом СЕС.

У Миколаївській області усього під наглядом санепідслужби перебуває 9 пляжів (6 морських і 3 річкових). За звітний період працювало 7 пляжів, з них 6 морських. Залишається закритим пляж у Первомайську і закрито пляж у Миколаєві (через невідповідність води стандартам). Досліджено 13 проб води. Відхилення від стандарту виявлено у 3 пробах річкової води – з міського пляжу Первомайська та з пляжу «Стрілка» у Миколаєві.

В Одеській області з 21 пляжу за звітний період працюють 19 морських пляжів в Одесі і приморських районах. Закрито 2 пляжі: морський пляж «Чорноморка» в Одесі та річковий пляж у Кілії (через незадовільний санітарно-технічний стан облаштування території пляжу) та 2 пляжі - «Куротний» і «Золотий берег» в Одесі - через невідповідність води стандартам.

У Херсонській області під наглядом держсанепідслужби знаходяться 158 пляжів (145 морських і 13 річкових). Працюють 110 пляжів (100 морських та 10 річкових), решта не мають дозвільних документів на відкриття.

У Севастополі працюють 6 пляжів (4 пляжі та 2 зони рекреації «Любимівка» і «Золотий пляж» у Балаклаві). Закрито пляжі «Омега» (через незадовільний санітарно-технічний стан облаштування території пляжу) і «Хрустальний» (через невідповідність води стандартам).

У Києві працюють 11 пляжів та зон відпочинку, що розташовані на Дніпрі. 7 пляжів не мають офіційних дозволів на відкриття. Офіційно відкрито 4 пляжі – «Дитячий» у Гідропарку Дніпровського району, «Чорторий» у Парку Дружби народів Деснянського району, «Райдуга» і «Тельбін» на озерах у Дніпровському районі. Закрито пляж «Сонячний» на озері «Сонячне» у Дарницькому районі через невідповідність води стандартам.