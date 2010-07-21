Нейрохірургію Олександрівської лікарні Києва не чіпатимуть

Ситуація навколо незаконних намагань ліквідувати нейрохірургічне відділення Олександрівської клінічної лікарні у Києві стабілізувалась.

Про це повідомив УНІАН партнер адвокатського об’єднання «Актіо», адвокат Віталій СЕРДЮК.

“Результатом послідовних та наполегливих зусиль правозахисників ситуація з нейрохірургічним відділенням Олександрівської клінічної лікарні Києва значно стабілізувалась. Лікарі відчувають суттєве зменшення тиску на них з боку окремих посадових осіб Головного управління охорони здоров’я КМДА. Крім цього, втручання у конфліктну ситуацію фахівців об’єднання «АКТІО» сприяло прийняттю Київською міською державною адміністрацією рішення щодо заміни на посаді начальника Головного управління адміністрації з охорони здоров’я”, - сказав В.СЕРДЮК.

Він нагадав, що у червні начальника Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА Людмилу КАЧУРОВУ було попереджено про можливе звільнення відповідно до ст. 40 Кодексу законів про працю України, а 29 червня оголошено конкурси на заміщення посад начальників ряду головних управлінь КМДА у тому числі й на заміщення посади начальника ГУ охорони здоров’я.

Також В.СЕРДЮК сказав, що адвокати розпочали ряд судових процедур на захист прав і законних інтересів працівників нейрохірургічного відділення, направили звернення до правоохоронних органів та інших компетентних органів державної влади з метою проведення перевірки законності дій посадових осіб КМДА.

“Відділення нейрохірургії Олександрівської лікарні, кожна година роботи якого рятує життя киян, продовжує надавати цілодобову висококваліфіковану нейрохірургічну і нейрорадіологічну допомогу хворим із судинною патологією головного мозку”, - наголосив В.СЕРДЮК.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня колектив нейрохірургічного відділення Олександрівської клінічної лікарні (ОКЛ) заявив про наміри влади Києва розформувати це відділення.

За словами завідувача відділення, лікаря-нейрохірурга вищої категорії Олега НЕЧИПОРУКА, 24 грудня 2009 року Київрада ухвалила рішення про створення Київського міського дитячого центру нейрохірургії. За цим рішенням центр має бути створено як окрему юридичну особу на базі майна ОКЛ, що закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Лікарі заявили, що якщо центр буде створено на базі майна ОКЛ замість існуючого нейрохірургічного відділення, то наслідком цього стане повна руйнація повноцінного багатопрофільного нейрохірургічного стаціонару, у зв’язку з чим дорослі кияни фактично будуть позбавлені можливості отримати кваліфіковану медичну допомогу в галузі нейрохірургії.

Нейрохірурги наголосили, що доцільність створення центру на базі фактично єдиного прогресивного функціонуючого нейрохірургічного відділення викликає сумніви, оскільки за інформацією, наданою КМДА, для створення Київського міського дитячого центру нейрохірургії свого часу було виділено близько 30 мільйонів гривень і цих коштів достатньо для створення нового повноцінного центру без залучення матеріально-технічної бази будь-яких інших лікарень.

Лікарі нейрохірургічного відділення ініціювали звернення до правоохоронних органів з метою проведення перевірки законності дій посадових осіб КМДА та вищого керівництва ОКЛ. Також вони подали позов про визнання рішення Київради протиправним і скасування у частині закріплення за новостворюваним центром об’єкту нерухомого майна, що належав ОКЛ на праві оперативного управління.