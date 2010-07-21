Херсонщина: потонули залишені без нагляду двоє дівчаток

У Херсонській області потонули двоє дівчаток, які були залишені без нагляду батьків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Відповідно до повідомлення, в селі Киселівка Білозерського району під час купання в ставку почали тонути 2 дівчинки - 8 і 10 років. Це побачив 9-річний хлопчик, який покликав на допомогу.

На допомогу прибігли люди, які проживають поряд зі ставком.

Чоловік, який кинувся рятувати дівчаток, дістав їх з води вже мертвими.

Загалом цього року в Херсонській області потонули 33 людини, зокрема восьмеро дітей.