Українці стали менше розлучатися

Протягом першого півріччя 2010 року в Україні зареєстровано рекордно низьку кількість розірваних шлюбів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції з посиланням на дані органів реєстрації актів цивільного стану громадян Мін’юсту.

За словами міністра Олександра ЛАВРИНОВИЧА, з початку року в Україні було розірвано 57,8 тис. шлюбів. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період 2009 року, на 29% менше, ніж у першому півріччі 2008 року, та на 32% менше, ніж за перші шість місяців 2007 року.

Загалом, за словами міністра юстиції, протягом останнього десятиріччя в Україні спостерігається щорічна тенденція до зменшення кількості розірваних шлюбів.

При цьому найкраще співвідношення кількості укладених шлюбів до кількості розірваних традиційно фіксується у Закарпатській області. Так, наприклад, у першому півріччі 2010 року на кожне розлучення в Закарпатті припадало в середньому три шлюби.

Традиційно міцним інститут шлюбу є у західних регіонах України, йдеться у повідомленні. Якщо у більшості регіонів з початку 2010 року на кожне розлучення припадало в середньому 1,5-2 шлюби, то у Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях у першому півріччі 2010 року на кожне розлучення в середньому припало 2,5 шлюби.

В цілому в усіх регіонах України кількість шлюбів традиційно перевищує кількість розлучень. З початку року в Україні було укладено майже 99 тис. шлюбів.