У Кременчуку загинула 5-річна дівчинка, що випала з четвертого поверху
16:24, 21 липня 2010Країна
0
Мама і бабуся були вдома
У Кременчуку Полтавської області випала з четвертого поверху і загинула п`ятирічна дівчинка.
Про це УІНАН повідомили у прес-службі Кременчуцького міського управління міліції.
За їх даними, дитина залізла на підвіконня, сперлася на москітну сітку, яка не витримала її ваги, і випала. У квартирі на момент події знаходилися мама і бабуся. Дівчинка була госпіталізована з мозковою комою, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом основи черепа. Від одержаних травм дитина померла.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter