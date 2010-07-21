У Кременчуку загинула 5-річна дівчинка, що випала з четвертого поверху

У Кременчуку Полтавської області випала з четвертого поверху і загинула п`ятирічна дівчинка.

Про це УІНАН повідомили у прес-службі Кременчуцького міського управління міліції.

За їх даними, дитина залізла на підвіконня, сперлася на москітну сітку, яка не витримала її ваги, і випала. У квартирі на момент події знаходилися мама і бабуся. Дівчинка була госпіталізована з мозковою комою, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом основи черепа. Від одержаних травм дитина померла.