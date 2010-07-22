Чому батьки відмовляються робити щеплення своїм дітям

У Вінницькій області з початку року від щеплень відмовились батьки 7 тис. 684 дитини, що становить 5,9% від загальної кількості дітей, які підлягають щепленню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеній колегії Управління охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації повідомила начальник цього управління Лідія ДІДЕНКО.

За її словами, від туберкулінових проб відмовились 20,7% від загальної кількості дитячого населення.

Вакцинацію проти коклюшу, дифтерії та правця в цілому по області отримали лише 13,5% дітей.

Л.ДІДЕНКО акцентувала увагу на несприятливій епідеміологічній ситуацію щодо поліомієліту (спалах поліомієліту в Таджикистані) та вважає за потрібне приділити максимальну увагу питанню вакцинації та ревакцинації дітей проти цієї інфекції.

Разом з тим начальник Управління охорони здоров’я та курортів Вінницької ОДА зазначила, що за 6 місяців 2010 року в області вакцинацією проти поліомієліту охоплено лише 14,7% дітей (за програмою ВООЗ з ліквідації поліомієліту має бути охоплення імунізацією впродовж року не менше 95% дітей віком до 1 року).