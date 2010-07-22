Вінниччина: 9-річна дівчинка потонула, миючи у річці взуття

У смт Браїлів Жмеринського району Вінницької області 9-річна дівчинка потонула, намагаючись помити у річці взуття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Вінницькій області, дівчинка, прогулюючись із шестирічним братиком без нагляду дорослих, підійшла до річки, щоб помити взуття, посковзнулась і впала у воду. Дитина, наковтавшись води, потонула, її тіло виявили місцеві жителі, а подробиці розповів 6-річний хлопчик. Медики, що прибули на виклик, констатували смерть дівчинки.